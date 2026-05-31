طعمه شدن بزرگ و کوچک؛
دود شدن سلامتی شهروندان با روند افزایشی مصرف سیگار
روند افزایشی استعمال دخانیات، کاهش سلامتی را هدف گرفته و بیش از پیش، نقشآفرینی ضعیف خانوادهها و تولیدات فرهنگی را آشکار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته ملی بدون دخانیات، بررسیها و اظهارات مسئولان حوزه سلامت نشان میدهد مصرف سیگار در استان روندی افزایشی دارد؛ موضوعی که کارشناسان نسبت به پیامدهای آن بر سلامت جامعه هشدار میدهند.
مصرف دخانیات و بهویژه سیگار همچنان یکی از مهمترین تهدیدهای سلامت عمومی به شمار میرود.
در گزارشی به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات، شهروندان ضمن گلایه از آزار ناشی از دود سیگار، نقش خانواده و فرهنگسازی را در پیشگیری از گرایش به مصرف دخانیات مؤثر دانستند.
رئیس مرکز بهداشت استان نیز با اشاره به روند افزایشی مصرف سیگار در استان، وضعیت مصرف در گروههای سنی مختلف و اقدامات انجامشده برای کاهش مصرف دخانیات را تشریح کرد.