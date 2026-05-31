سینمای تخصصی ایثار، نخستین سینمای تخصصی استان سیستان و بلوچستان بهزودی افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مجتبی میرحسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان از تکمیل عملیات اجرایی سالن آمفی تئاتر مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی ایثار خبر دادوگفت: این مجموعه پس از تجهیز و بهرهبرداری به عنوان نخستین سینمای تخصصی استان در خدمت خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و عموم مردم قرار خواهد گرفت.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با اشاره به روند توسعه و تکمیل مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی ایثار اظهار داشت: پس از بهرهبرداری از بخشهای مختلف این مجموعه از جمله مرکز دیالیز، سالن پذیرایی، سالن تیراندازی و سایر فضاهای خدماتی و رفاهی اکنون عملیات اجرایی سالن آمفی تئاتر مجموعه ایثار نیز به مراحل پایانی رسیده و بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: این سالن با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته و امکانات تخصصی به عنوان نخستین سینمای تخصصی استان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و ظرفیت ارزشمندی را در حوزه فرهنگی، هنری و آموزشی برای جامعه هدف بنیاد شهید و عموم مردم استان فراهم خواهد ساخت.
میرحسینی با تأکید بر ویژگیهای منحصربهفرد این طرح تصریح کرد: امکانات و تجهیزات بهکاررفته در این مجموعه آن را به یکی از شاخصترین و مجهزترین مراکزفرهنگی استان تبدیل کرده است و بدون تردید در نوع خود مجموعهای کم نظیربه شمارمیرود.