به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هفتادمین جلسه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم به ریاست سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور حجت الاسلام حمیدرضا ارباب‌سلیمانی، رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت ارشاد امروز یکشنبه (۱۰خرداد) برگزار شد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه گفت: آحاد ملت به‌ویژه جامعه قرآنی مخاطب فرمایش رهبر شهید مبنی بر بعثت مردم هستند و باید تلاش کنیم آنچه می‌توانیم انجام دهیم، به بهترین شکل جامه عمل بپوشانیم.



وی افزود: خوشبختانه در سه‌ماهه گذشته کارهای قابل توجهی انجام شده است، اما این همت و اهتمام طبیعتاً باید از ناحیه دوستان ما در وزارت فرهنگ، در حوزه قرآن و عترت و از سوی معاونت‌های دیگری که می‌توانند میان حوزه‌های هنر، رسانه و قرآن ارتباط برقرار کنند، ادامه یابد.



صالحی با تاکید براینکه سایر دستگاه‌هایِ فعال در حوزه قرآنی نیز باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند، تصریح‌کرد: جامعه ایرانی با دین، دیانت و قرآن کریم پیوندی عمیق و ریشه‌دار دارد و هر اندازه بتوانیم در تقویت تاب‌آوری اجتماعی و مقاومت ملی از این اکسیر بهره گیریم بی‌تردید به شکل‌گیریِ تاب‌آوریِ اجتماعیِ پایدارتر کمک خواهد کرد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در شرایط فعلی باید دامنه، گستره و عمق تاب‌آوری اجتماعی را افزایش دهیم و قطعاً حوزه دین، معنویت و تعالیم قرآنی و علوی در این زمینه نقش‌آفرین و کمک‌کننده هستند.



وی افزود: باید تلاش کنیم همه همت و توان خود را در این لحظه خاص تاریخی که در آن قرار داریم، معطوف به مهم‌ترین مسئله کشور (بلکه مهمترین مساله اسلام، انقلاب و منطقه) کنیم.



صالحی تصریح کرد: طبعاً این‌گونه فعالیت‌ها از فضای تکلیفی، بخشنامه‌ای و اداری فراتر می‌رود و لازم است به‌عنوان کاری جهادی مورد توجه قرار گیرد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: ان‌ شاءالله این همت‌ها نیز مورد عنایات الهی قرار خواهد گرفت و به برکت این ایام، از برکتی مضاعف برخوردار خواهد شد.



در این جلسه اولویت‌های کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی (سال ۱۴۰۵)، بازنگری در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی «پذیرش بدون کنکور رتبه اول مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، تدوین سند سیاستی در آیین عظیم اربعین حسینی (ع)، ارائه گزارش تشکیل قرارگاه نهج‌البلاغه و ارائه گزارش از اهم اقدامات انجام شده تبلیغی ترویجی قرآنی در دفاع مقدس رمضان» مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.



در پایان نیز از دو نماهنگ قرآنی رونمایی و از حمید مجیدی‌مهر به پاس زحمات قرآنی قدردانی شد.