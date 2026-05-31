به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی‌رستمی گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های مواصلاتی و ارتقای رفاه عمومی، دومین نشست شورای اداری استان با تمرکز بر اتمام طرحهای نیمه‌تمام و مدیریت ابرچالش‌های زیست‌محیطی برگزار شد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در سطح ملی، افزود: ماموران اجرایی و دستگاه‌های متولی در بخش راه و شهرسازی، با انجام اقدامات عملیاتی موفق به تسریع در طرحهای راهبردی شدند که در همین راستا، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی برای جاده گلوگاه به دامغان و همچنین ۱.۷ همت برای جاده فیروزکوه و ۱.۵ همت برای محور تنکابن-الموت-قزوین تأمین اعتبار و عملیاتی شده است.

استاندار مازندران گفت: کارشناسان و تیم‌های فنی استانداری طی یک سال اخیر، روند تکمیل ۲ هزار و ۷۰۰ پروژه را پایش کردند که از این تعداد، ۲ هزار پروژه با ارزش ریالی بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۱۰ همت) به اتمام رسیده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

یونسی‌رستمی بر روحیه عملیاتی و برنامه‌محور دولت تاکید کرد و افزود: ما برای نقطه‌به‌نقطه استان برنامه داریم و ضمن تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان برای حل چالش فاضلاب در تمامی شهرستان‌ها، متعهد هستیم ابرپروژه پل‌سفید را نیز تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسانیم تا وعده‌های داده شده به مردم شریف استان محقق گردد.