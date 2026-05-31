به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از عضویت اصفهان به‌عنوان نماینده ایران در کمیته بین‌المللی سینِ‌تور (CINETOUR) خبر داد.

داوود آبیان با اشاره به فراهم شدن فرصت معرفی مقصد اصفهان در شبکه‌ای متشکل از ۶۸ کشور و ۱۲۰ جشنواره، گفت: به‌منظور ارتقای جایگاه بین‌المللی و بهره‌گیری از ابزار‌های نوین رسانه‌ای، کلان‌شهر اصفهان به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران به عضویت رسمی کمیته بین‌المللی جشنواره‌های فیلم جهان که به‌اختصار سینِ‌تور (CINETOUR) نامیده می‌شود، درآمد.

او ادامه داد: این پلتفرم راهبردی که هسته مرکزی آن در استانبول بنانهاده شده است، به‌عنوان نقطه تلاقی سیاست‌گذاران فرهنگی، هنرمندان و برگزارکنندگان جشنواره‌های تراز اول جهانی عمل می‌کند.

به گفته آبیان هدف غایی این تشکل بین‌المللی، تسهیل تبادلات فرهنگی، اشتراک‌گذاری تولیدات فاخر، توسعه همکاری‌های چندجانبه در ساخت مستند و ارتقای پایداری رسانه‌ای بر مبنای افق ۲۰۳۰ یونسکو و سازمان ملل متحد است.

وی ضمن تبیین اهمیت این رویداد، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های غیردولتی بین‌المللی در مسیر توسعه دیپلماسی فعال گردشگری تأکید کرد و افزود: اصفهان برای معرفی دقیق برند شهری خود در بازار‌های جهانی، نیازمند حضور در چنین بستر‌های تخصصی است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان تصریح کرد: عضویت در این انجمن بین‌المللی غیردولتی، دریچه‌ای نو به‌سوی معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی و طبیعی اصفهان و کل کشور از دریچه هنر سینما خواهد بود.

در حال حاضر، این شبکه گسترده شامل ۱۲۰ جشنواره معتبر از ۶۸ کشور جهان بوده که ظرفیت بی‌بدیلی را برای بازاریابی مقاصد گردشگری فراهم می‌آورد.