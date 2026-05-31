سخنگوی دولت گفت: افزایش مبلغ کالابرگ مطلوب دولت است، اما باید مطلوبات را با مقدورات هماهنگ کنیم، لذا بررسیهای لازم در حال انجام است و امیدواریم که این امر محقق شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خانم مهاجرانی سخنگوی دولت امروز ۱۰ خرداد میهمان برنامه صف اول بودند. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
سوال: یک مرور سریع داشته باشیم به اونچه که در طول جنگ اتفاق افتاد، چون طبیعتاً در طول هفتههای اخیر گفته شده مرور سریع داشته باشیم برنامههایی که اقداماتی که در طول جنگ داشتیم و بعد بپردازیم به هفتههای اخیر بیشتر که دغدغههای مردم به ویژه در حوزه معیشت بیشتر بوده و بالا بوده؟
مهاجرانی: خوب من اجازه میخوام خداقوت بگویم به شما به همه همکارانتان که در طول ایام جنگ تحمیلی سوم جانانه پای کار ایران و مردم ایرانی ایستادید خداقوت ویژه عرض میکنم اجازه بدهید این توضیح را بدهم که نگاه دولت به اینکه در بحران قرار بگیرد از همان ابتدایی که دولت کار خودش را شروع کرد طبیعتاً بر این بود که باید کارگروههایی داشته باشد که در ایام بحران بتواند کار خودش را به درستی و با سرعت انجام بده لذا چهارتا کارگروه شکل گرفت کارگروه زیربنایی، اقتصادی، کارگروه رسانه و کارگروه امنیت که این چهار تا کارگروه طبیعتاً هر کدومشان با عضویت وزرا و اعضای کابینه در واقع در داخل این کار گروههای کار خودشان را از صبح جمعه بیست و سه خردادماه شروع کردند از آغاز جنگ دوازده روزه یا همان جنگ تحمیلی دوم شروع کردند و توانستند الحمدالله در طول این ایام از آغاز بیست و سه خردادماه تا الان کار را دنبال بکنند طبیعتاً توی ایام این سی و هفت روزی که ما درگیر آتشباری بودیم و تبادل آتش بودیم خوب عملکرد خدا را شکر به لطف خداوند و البته اول مردم هستند ما صفحه اول نیستیم صف اول واقعاً مردم هستند توانست به خوبی خدارو شکر دولت کارکرد خوبی داشته باشد این چهارتا کارگروه کارهای خودشان را تحت نظارت آقای دکتر عارف معاون اول و خود آقای رئیسجمهور به عنوان رئیس دولت کار را انجام بدهند و در حوزههای مختلف کارکردهای داشت، ببینید کارگروه اقتصادی که رئیس کارگروه در واقع رئیس سازمان برنامه و بودجه هست دویست و بیست و نه مصوبه کارگروه اقتصادی به تصویب رسید.
سوال: از همان طور که اشاره کردید خرداد ماه؟
مهاجرانی: در این ایام از نه اسفند ماه دویست و بیست و نه مصوبه داشت و خروجی، چون چیزهایی شد که ما دیدیم مثل حمایت فوری از جمعیت هلالاحمر حمایت درست و به جا از نیروهای مسلح مان حمایتی که باید در ایام جنگ از کادر.
سوال: یعنی چی؟
مهاجرانی: یعنی دادن اعتبارات کافی برای اینکه بتوانند تامین بکنند به جهت اینکه مادر ایام معمول میگوییم خیلی خوب باید یک میزان دپو داشته باشند و ذخیرههایی را داشته باشند برای کارکردهایی که وجود دارد ولی وقتی شما دائم دارید از این انبار برداشت میکنید باید دائم این انبار بتواند پر بشود وگرنه خوب، چون که نمیدانستیم این جنگ بنا هست چقدر طول بکشد هنوزم نمیدانیم لذا برای برای این که از نظر ما دولت همچنان ما در شرایط جنگ هستیم درست است که سرداران دیپلماسی ما دارند کار خودشان را انجام میدهند ولی از نظر مای دولت ما همچنان آمادگی همه روزها را داریم و برای این قضیه آمادگی داریم لذا جمعیت هلالاحمر، آتشنشانی، اورژانس که ذیل وزارت بهداشت است بیمارستانهای ما به هر حال مطالباتی از قبل بود و طبیعتاً نارضایتیهایی بود درسته که حالا کادر درمان الحمدالله هیچوقت کار درمان را زمین نگذاشتند و وایستادند ولی بالاخره پرداخت حق و حقوق این عزیزان که لااقل قسمت قابل توجهاش انجام شد جزو موضوعاتی بود که جز همان دویست و بیست و نه تا مصوبهای بود که خدمتتان عرض کردم و طبیعتاً ذیل این موضوع یک سری کارهایی در ایام اخیر انجام شد به طور مثال مثلاً بیمه مرکزی توانست با کمک بیمهها هفده هزار خودرویی که توی این ایام آسیب دیده بودند بالغ بر شش همت خسارتش را پرداخت بکند و قریب به شصت و شش همت خسارت ایام جنگ تحمیلی سوم در طول این ایام پرداخت شده.
سوال: بیمهای که اشاره کردید خوب تعدادش هم کم نبوده خساراتی که مردم عادی دیدند در برابر حملاتی که بوده طبق چه برنامهای این پرداختها صورت میگیرد خبر دارید به ریز جزئیات، چون همه ما تقریباً دور و برمان هستند کسانی که خودرویشان آسیبدیده، منزلشان آسیبدیده و میتوانم بگویم که با گلایه عموماً روبهرو بودیم؟
مهاجرانی: بعضی از مواقع مثلاً فرض کنید شما خودروتان را غیر از بیمه شخص ثالث بیمه حوادث غیرمترقبهای هم که بوده بیمه خاصی کردید آنهایی که بیمه درواقع ویژهای شده باشند که قاعدتاً طبق روال بهسرعت پرداخت میشود اونهایی که بیمهای نشدند باید یک فرآیندی را طی بکند یعنی بدیهی است که به هر حال باید فرآیند هم ارزیابی، صحتسنجی و بعد هم پرداخت انجام بشود لذا کسانی که توی این قضایا آسیب دیدند و به فرمایش شما گلهای هم دارند که کاملاً هم بدیهی است به حال افرادی که توی این ایام آسیب میبیند بدیهی است که خود آسیب یکطرف است و بعد جبران این موضوع به هرحال با یک روندی را به عنوان دولت و دستگاه مجری طی بکنیم که بتوانیم پرداخت و انجام بدهیم.
سوال: من نمونهای را سراغ دارم که این روند طولانی طی شده پرداخت را گفته خبر میدهیم معلوم نیست کی پرداخت بشود؟
مهاجرانی: چیزی که گزارشی که امروز صبح رئیس کل بیمه مرکزی که امروز صبح هم در دولت مصوب شد و منصوب شدند ایشان گزارشی که دادند چیزی راخدمتتون عرض کردم هفده هزار خودرو بیمه شان درواقع خسارتشان پرداخت شده ولی طبیعتاً به محض تامین منابع پرداختها انجام خواهد شد و بدیهی است که مردم عزیزمان توی این قضیه نباید در عسرت بمانند.
سوال: بخش نظارتی ویژهای را برای موضوع گذاشتید که مردم پیگیری کنند؟
مهاجرانی: بله هم خود بیمه هم فرمانداریها توی این زمینه کاملاً فعال هستند و همانجور که میدانیم بازسازی در کلانشهرها به شهرداریها بازسازی منازل عرض میکنم در کلانشهرها به شهرداریها و در سایر مراکز سکونتگاهی اعم از شهرها و روستاها به بنیاد مسکن سپرده شد که بالای صد و سی هزار ارزیابی را بنیاد مسکن ارزیابیهایش را انجام داد، چون گام اول ارزیابی است طبیعتاً بعد توی سه دسته هم دسته بندی کردند منازلی که آسیبهای شان جزئی است متوسط است و کلاً نیاز به تخریب و بازسازی دارند که این فرایند در حال طی شدن است طبیعتاً یک حجمی از کسب و کارهای ما آسیب دیده بودند کارخانهها مورد اصابت قرار گرفتند اعم از کسب و کارهای بزرگ ما نظیر شرکت فولادسازی شرکتهای فولادسازی، فولاد خوزستان و فولاد مبارکه و پتروشیمیهای ما و از اون طرف هم این در واقع آبشاری میریزد میآید تا کسب و کارهای کوچک لذا کاری که وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام داده این بود که بسته حمایتی را طراحی کرده شش بسته حمایتی طراحی کرده برای حمایت از صنایع.
البته شرط دارد شرطش این است که نیرو را تعدیل نکرده باشند یعنی کسب و کارهایی که تعدیل نیرو کرده باشد میتوانند استفاده بکنند ولی حتماً درصد سودی که باید برگرداندند بهجهت درواقع سازوکارهای مشوقی که وجود دارد متفاوت خواهد بود برای کسب و کارهای خرد از یک نفر هم بستهای باز دید شده نکتهای که اینجا در واقع جذاب هستش که بستهای رو برای انتقال امن سرمایه به خصوص برای کشورهای همسایه که ایرانیانی که اونجا بودند میخواستند برگردند و نگران سرمایه بودند هم شامل مشوقهای مالیاتی و گمرکی برای این قضیه طراحی شده همین طور وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کارهای خیلی جذابی را جدای از حالا کالابرگ و یارانه به هرحال جزء موضوعات بهنوعی روزمره این وزارتخانهها است کارهایی از جنس کارت امید مادر که به هر حال در اثنای جنگ موضوع دنبال شد.
موضوع طرح یسنا و طرح رفع سوء تغذیه از کودکان زیر پنج سال به هر حال در گیرودار جنگ به این موضوعات پرداختن موضوعات ارزشمندی است و حتماً رسانه ملی هم در رساندن صدای این خدمت به مردم باید بیشتر کمک بکند که نکتهای هم که توی این وسط خیلی جذاب بود این بود که با توجه به اینکه سازمان آموزش فنی و حرفهای متولی آموزش مهارت است آمد وسط و گفتش که هر ارگانی که نیرو را تعدیل میکند هر شرکتی که نیروی خودش را تعدیل میکند من متکفل آموزش رایگان او میشود و به اون مهارتهایی را میآموزم که بتواند در سایر صنایع مثل انرژیهای نو بتواند کار بکند یکی از کارهای ارزشمند است معمولاً صاحبان کسب و کار امروز به دنبال نیروهای ماهر میگردند یکی از دغدغههای اونها این است که نیرو هست ولی نیروی ماهری که ما میخواهیم نیست لذا یکی از نکات جذاب این است و هزار و هفتصد نفر سرکارگر هم که در استانهای قم و مرکزی بودند بین کارگاهها توانستند جابهجا بشوند که جزء اتفاقات خوبی بود که پیش آمد توی این مدت و خدمتتان عرض بکنم که باز از کارهای خوبی که انجام دادند موضوع بیمه بیکاری بود شماره تلفنی گذاشتن شماره تلفن چهارده بیست را گذاشتند که بتواند توی این زمینه خبر بده .
به هرحال پیشبینی بر این بود که ما با حجمی از تعدیل نیرو مواجه بشویم و لذا موضوع بیمه بیکاری به عنوان موضوعی که باید حتماً در دستور کار قرار میگرفت و حالا اعم از اینکه چه فرایندی را برای اینکه بخواهند افراد تحت پوشش قرار بگیرند طی بکند و نکته دیگر اینکه افرادی که تعطیل میشوند بیمه درمان اونها قطع نشود، چون ما دوتا موضوع داریم، بیمه تامین اجتماعی برای این است که سابقه افراد محفوظ بماند بتواند در ادامه بازنشستگیش را بگیرد و این هستش که اگر در طول ایام که الان این افراد به نوعی تعدیل شدند برایشان مشکل درمان پیش بیاید کجا باید بروند آیا پوشش بیمهای دارند یا نه، این جزو کارهایی بود که کمک میکند به افزایش رضایتمندی.
سوال: من در مورد وزارت رفاه میخواستم بپرسم، چون اشاره گذرا داشتید به موضوع و کالابرگ تصمیم جدیدی گرفته شده با توجه به فاصله زمانی که از آغاز طرح کالابرگ داشتیم و همینطور افزایش قیمتهایی که اتفاق افتاده و میشود گفت جزو انتظارات مردم هست که میزان کالا برگی که بهشون اختصاص پیدا میکند تغییر درش ایجاد بشود؟
مهاجرانی: جزو علاقهمندیهای دولت است که بتواند کالابرگ را افزایش بده این جزو اتفاقاً مطلوبات دولت است ولی واقعیتش اینه که باید مطلوبات را با مقدورات هماهنگ بکنیم ما حق نداریم به عنوان دولت چیزی را بگوییم که در اجرا احساس کنیم دچار مشکل میشوییم وزارتخانههای مربوطه بررسیها را انجام میدهند باتوجه به اینکه به هرحال شرایط اقتصادی که الان ما در آن قرار داریم به هر حال اتفاقاتی که در مرزهای جنوبی ما در دریا دارد میافتد تاثیر میگذارد بر درآمد کلی کشور و بدیهی است که با توی این زمینه مطلوب را با مقدور هماهنگ بکنیم بسیار برای ما مطلوب که بتوانیم افزایش کالا برگ داشته باشیم ولی باید عرض میکنم بررسیها صورت بگیرد و امیدوار هستیم که این امر محقق شود.
سوال: فعلاً خبری نیست؟
مهاجرانی: فعلاً خبری نیست ولی عرض میکنم این نکته را من تاکید میکنم که جزو مطلوبات دولت است و جزو نکاتی است که آقای رئیسجمهور در هر جلسه پیگیری میکنند که موضوع معیشت مردم را باید مراقبت بکنیم و این نکته را هم خودمان میدانیم که جزو درواقع نکاتی بود که در شروع طرح هم راجبش صحبت کردیم و حتماً دلمان میخواهد که این اتفاق بیفتد.
سوال: جدایی از موضوع کالا برگ در مسئله معیشت که اشاره کردید تاکید آقای رئیسجمهور هست در خوب در خبرها بسیار داشتیم و منتشر شده چه کار ویژهای انجام شده در خود جنابعالی قطعاً میدانید که افزایش قیمتها که اتفاق افتاده در حداقل یک ماه اخیر افزایش عجیب و غریبی بود در کالاهای اساسی و لوازم مصرفی که روزمره مردم دارند، لبنیات گوشت، مرغ قیمتهای عجیب و غریبی این روزها مردم میبیند چه تصمیمات جدیدی برای قیمتها گرفته شده؟
مهاجرانی: ببینید من عرض بکنم که اولاً ما مفهوم گرانی را از گرانفروشی جدا بکنیم گرانی خروجی و کارکرد سیستمهای ماست یعنی گرانی حاصل اقتصاد کلان ماست و اقتصاد کلان ما هم طبیعتاً تبعیت میکند از تکانههایی که در فضای بینالملل اتفاق میافتد خوب بدیهی است که یک حجمی از این حجم قابل توجهی از آن چیزی که ما در کف بازارها شاهدش هستیم به معنای افزایش قیمتها ناشی از تکانههای بینالمللی است در سایر کشورها هم پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم شاهد این قضیه بودیم به جهت اینکه به هرحال خوب مدیریت تنگه هرمز را در دست گرفتیم و طبیعتاً وقتی که عبور و مرور دچار مشکل میشود هرجایی که جریان عرضه و تقاضا دچار مشکل میشود بازار از خودش واکنش نشون میدهد این یک امر بدیهی است جزء اولین اصول اولیه علم اقتصاد است توی این قضیه هم همین به هرحال وقتی که ما در جریان عرضه دچارمشکلاتی میشویم و طبیعتاً مقداری ورود کمتر میشود اصلاً نمیگویم محدود میشود به هر حال چیزی که اون طرف اسمش را میگذاره محاصره دریایی و ما اسمش را میگذاریم دزدی دریایی به هرحال این اتفاقات تاثیر میگذارد و خودشان هم بهوضوح نکته را میگویند که ما از هر اهرمی که بتوانیم برای مردم فشار مردم ایران فروگذاری نمیکنیم دولت تمام توانش را بکار میبندد در راستای مدیریت بازار و درواقع نظارتها به شدت وجود دارد در طول این ایام بیش از بیش از دو میلیون بازرسی انجام شده قریب چند صد پرونده برای گرانفروشان تشکیل شده ولی در کنار این موضوع پایداری جریان عرضه و تقاضا مهمترین موضوعی است که دولت دارد تلاشش را میکند.
سوال: همه چی هم محاصره دریایی و به تعبیر درست تان دزدی دریایی ربط ندهیم خیلی از اتفاقاتی در داخل میافتد برای داخل است منجمله افزایش قیمتها که خیلی از ماها خود شما هم ممکنه برایتان اتفاق افتاده باشد و افزایش قیمتهایی که میبینیم که منصفانه بخواهیم ببینیم همه را نباید ربط بدهیم؟
مهاجرانی: همونجوری که نباید همه چیز را به خارج ارجاع بدهیم حتماً این را هم باید بدانیم که تکانههایی که ایجاد میشود بر موضوعات داخل ما تاثیر میگذارد لذا این نکته را به نظرم میآید که باید بسیار معتدلتر عمل کنیم.
سوال: تاکید قدیمی که از سالهای قبلتر امام شهید ما داشتند بر اقتصاد مقاومتی و سال جاری هم شعار سال را اقتصاد مقاومتی مشخص کردند طبیعتاً به همین موضوع برمیگردد که ما تحت تاثیر تکانههایی که همیشه بوده و خواهد بود قرار نگیریم؟
مهاجرانی: تاکید دولت بر این است این که ما باید این تکانهها را بتوانیم به حداقل برسانیم و فراموش نکنیم در فضایی که ما همچنان سایه جنگ را داریم همچنان نیروهای مسلح ما دست به ماشه هستند و تیم دیپلماسی ما با همین نگاه دارد مذاکرات را دنبال حال میکند الحمد الله آقای قالیباف به عنوان کسی که خودشان مرد میدان هستند خدا را شکر آقای دکتر قالیباف فرمانده میدان بودند آقای دکتر عراقچی رزمنده زمان جنگ بودند لذا همه کسانی که الان درگیر مذاکره هستند خودشان آدمهایی هستند که میدان را به خوبی درک میکنند دلیل اینکه امام شهید فرمودند حتی اگر توانستید یک ساعت زودتر تحریمها را از سر کشور دور کنید اقدام کنید همین موضوعات بود لذا این نکته را من میخواهم تاکید بکنم و این دلگرمی را به مردم بدهیم که دولت همان دولتی است که در طول چهل روز جنگ نگذاشت یکدونه کالا در قفسه مغازهها کم باشد این دولت همان دولت است و بهشدت پای کار مردم است.
سوال: بله از این منظر واقعاً باید بگوییم که خیلیها قضاوت منصفانه داشتند که شرایط داخل کشور ما همزمان با شرایط جنگ با دیگر کشورها اصلاً قابل مقایسه نیست و طبیعتاً این از مدیریت صورت گرفته است من عرضم بعد از جنگ و شرایط فعلی بوده و افزایش قیمتها که اتفاق میافتد و، چون اشاره کردید که مطالب بسیار زیادی است و قطعاً هم همینطور هست چه چهل روز و چه بعد از اون که نود و یک شب هست که مردم هم در خیابانها حضور دارند به خونخواهی از امام شهید این قول را از سرکار عالی بگیریم که در فاصلههای نزدیک محضرتان باشیم و بتوانیم که عملکرد را مرور بکنیم؟
مهاجرانی: با افتخار، اجازه بدهید که از همینجا اعلام بکنم دستبوس مردمی هستیم که وجود اونها سوخت موشکهای ما بود واقعیتش اینه که این اتفاقی که الان شاهدش هستیم و میبینیم که به هرحال مدیریت تنگه هرمز و همین طور به جریان مذاکرات در امتداد میدان ماست و میدان ما ناشی از حضور مردم و لذا نیروهای مسلح مردم عزیزمان پای کار بودن قوه مجریه چیزی بود که توانستیم و وفاقی که واقعاً بین همه قوا وجود دارد من جا دارد اینجا از همه قوی از قوه قضاییه و همینطور از قوه مقننه هم تشکر بکنم به جهت اینکه این همراهی را ما باید در کل و همینطور ذیل سایه رهبری معظم.
سوال: باتوجه به جلسه روز گذشته دولت و قوه قضاییه با توجه به حکم اخیر دیوان عدالت اداری بفرمایید که از آخرین وضعیت تشکیل ستاد فضای مجازی چه خبر؟
مهاجرانی: طبیعتاً موضوع اینترنت به عنوان یکی از حقوق مردم و چیزی که مصرحه قانون اساسی هست قابل پیگیری است.
سوال: من سؤالم درباره ستاد فضای مجازی بود که دیوان عدالت اعلام کرد که تشکیل این ستاد غیرقانونی است که بحث اینترنت بحث دیگری که حالا فرصت شد میپردازیم؟
مهاجرانی: حتماً باید راجع بهش صحبت میکنیم، چون بههرحال جزو حقوق مردم است و معتقد هستیم که بههر حال حق نام دیگر خداست ما حق را باید حتماً به صاحبان حق برگردانیم لذا تشکیل این ستاد هم ابتکاری بود.
سوال: من سؤالم این است که تشکیل ستاد فضای مجازی با هر دستور کاری فرض را اصلا بر این میگذاریم که اینترنت داشتیم و برقرار بوده آن بحث دیگری است و عرض من و سؤال من اینه که خوب دیوان عدالت اداری اعلام کرده که تشکیل این ستاد غیرقانونی هست وقتی تشکیل غیرقانونی باشد طبیعتاً مصوبات آن هم بیاثر و بلااثر است و هم غیر قانونی و حالا چه برای اینترنت باشد چه برای هر موضوع دیگری که مرتبط با فضای مجازی باشد اصلاً میگوییم برای نرمافزارهای داخلی میخواهند تصمیم دیگری بگیرند ببینید؟
مهاجرانی: اگر که ما فلسفه موضوعات را نفی کنیم یعنی به چه دلیلی به این سمت رفتیم نفی بکنیم از کارکردش دچار مشکل میشویم.
سوال: فلسفه را نفی نمیکنیم وقتی که بخواهیم به نتیجه برسیم از یک مسیر قانونی باید برسیم؟
مهاجرانی: بله ببینید خوانشی که دولت دارد از این موضوع این هستش که این ستاد همان شورای عالی فضای مجازی است شبیه به همان است آن را رئیسجمهور در واقع بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی که رئیس شورا هستند اون را دبیرخانه مصوب کرده بود این را هم در واقع رئیسجمهور حکم آقای عارف را زدند ولی طبیعتاً همه ماها در کشوری زندگی میکنیم که موضوعمان موضوع مردم است.
سوال: شورای عالی فضای مجازی که اشاره کردید خوب شورایی است که رهبر معظم انقلاب اعضای اون را تشکیل میدهند انتخاب میکنند و منصوب میکنند و با توجه به اینکه چنین چیزی آیا رئیس جمهور میتواند که شورایی موازی با اون شکل بدهد؟
مهاجرانی:ببینید واقعیتش که اینها در کدام سطح قرار میگیرند را من اجازه میخواهم از شما که اجازه بدهیم حقوقدانان توی این زمینه صحبت کنند.
سوال: دیوان عدالت اداری اعلام کرد باتوجه جایگاه ساختاری که دارد که قانونی نیست؟
مهاجرانی: من واقعاً اینجاجا دارد از این سرعت عمل دیوان عدالت اداری تشکر میکنم خیلی سریع جواب دادند واقعاً جای خوشحالی است یعنی به نظرم میآید که اینکه ما با شکایت چند نفر که روی یک ساختاری که ساختاری هستش که رییس جمهور..
سوال: برخلاف قانون اساسی اتفاق افتاده است؟
مهاجرانی: نه اصل پنج قانون اساسی در مورد این قضیه صحبت میکند اصل هفتاد و نه قانون اساسی توی این زمینه صحبت میکند.