مردم سیب و سوران هم همانند دیگر جانفدایان ایران اسلامی این روز‌ها مشق رزم می‌کنند و کار با اسلحه را فرامی گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، سرهنگ غلامعلی سهرابی فرمانده ناحیه مقاومت سپاه سیب وسوران گفت: باتوجه به تهیدات دشمن وجهت امادگی مردم برای مقابله با این تهدیدات این روز‌ها مساجد وپایگاه‌های شهرستان سیب وسوران شاهد حضور مردان و زنان وکوچک وبزرگ برای یادگیری چگونگی استفاده از انواع اسلاح در شرایط جنگی برای دفاع از خاک وناموس خود هستنند این مردم حاضرند جان بدهند ولی یک وجب از خاک وطن را به دشمنان ندهند.