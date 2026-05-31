پخش زنده
امروز: -
مراسم بدرقه کاروان ورزشی دانشجویان کشور با نام «میناب ۱۶۸» اعزامی به مسابقات جهانی ورزشهای مبارزهای، با حضور دکتر حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر نوری رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و اعضای تیمهای برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مراسم بدرقه کاروان ورزشی دانشجویان کشور با نام «میناب 168» اعزامی به مسابقات جهانی ورزشهای مبارزهای، با حضور دکتر حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر نوری رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و جمعی از مدیران و مسئولان وزارت علوم، وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و همچنین مسئولان دانشگاهی و ورزشی کشور و اعضای تیمهای اعزامی، عصر امروز در سازمان امور دانشجویان آغاز شد.
مسابقات جهانی ورزشهای مبارزهای از ۱۸ تا ۲۳ خردادماه به میزبانی برزیل برگزار میشود. بر این اساس، کاروان ورزشی دانشجویان کشورمان در رشتههای کشتی آزاد و فرنگی (پسران) و کاراته در دو بخش کاتا و کومیته (دختران و پسران) به این رویداد اعزام خواهند شد.
گفتنی است این کاروان فردا صبح جهت اعزام به این مسابقات تهران را به برزیل ترک خواهد کرد.