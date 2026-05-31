دبیر ستاد مرکزی اربعین با تمجید از بستر‌های فراهم‌شده در پایانه بین‌المللی خسروی، از آمادگی کامل این مرز برای استقبال از زوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر ستاد مرکزی اربعین کشور، یکشنبه در جمع خبرنگاران در پایانه مرزی خسروی، روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها و تدارکات استان کرمانشاه برای پذیرایی از زائران اباعبدالله الحسین(ع) را شایسته تقدیر دانست.

وی با قدردانی از پیگیری‌های استاندار کرمانشاه، فرماندار قصرشیرین و همکاری دستگاه‌های اجرایی، گفت: برگزاری مستمر نشست‌های هماهنگی، روند آماده‌سازی این مرز بین‌المللی را سرعت بخشیده است.

جعفری با اشاره به پیشرفت پروژه‌های عمرانی در مرز خسروی افزود: توسعه زیرساخت‌های این گذرگاه از ماه‌ها قبل آغاز شده و بررسی‌های مستمر نشان می‌دهد تجهیز پایانه برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران با سرعت ادامه دارد.

وی ادامه داد: طرح‌های عمرانی باقی‌مانده نیز پیش از آغاز رسمی پیاده‌روی عظیم اربعین تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

دبیر ستاد مرکزی اربعین همچنین مرز خسروی را گذرگاهی مهم و دارای ظرفیت‌های مناسب لجستیکی برای تردد زائران دانست و از مردم خواست با مدیریت زمان، از این مسیر برای سفر به عتبات عالیات استفاده کنند.

جعفری ابراز امیدواری کرد با اجرای به‌موقع برنامه‌ها، امسال خدمات‌رسانی روان‌تر و باکیفیت‌تری به زائران حسینی ارائه شود.