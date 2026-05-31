استاندار مازندران از واریز مبلغ ۳۹ هزار و ۸۲ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها و اداره امور عشایر استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی رستمی گفت: در راستای تحقق توسعه متوازن و تقویت زیرساختهای مدیریت شهری و روستایی، عملیات واریز و توزیع عوارض ارزش افزوده به حساب نهادهای اجرایی محلی در سراسر استان مازندران کلید خورد.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع مالی در ارتقای رفاه عمومی، افزود: مدیریت ارشد استان با همکاری ادارهکل امور مالیاتی، فرآیند شناسایی و توزیع این منابع را با هدف بهبود سرانههای خدماتی و آبادانی مناطق محروم و شهری پایش کرده تا این اعتبارات به شکل هدفمند در مسیر پروژههای عمرانی قرار گیرد.
استاندار مازندران گفت: طبق بررسیهای فنی و محاسبات انجام شده در سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۳۹ هزار و ۸۲ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته که از این مقدار، ۲۳ هزار و ۲۲ میلیارد ریال سهم شهرداریها، ۱۵ هزار و ۳۸ میلیارد ریال سهم دهیاریها و ۱۰ میلیارد ریال نیز سهم اداره امور عشایر استان برآورد شده است.
یونسی رستمی بر عزم جدی دولت در حمایت از مناطق روستایی و عشایری تاکید کرد و گفت: تقویت بنیه مالی نهادهای محلی کلید اصلی افزایش رضایتمندی مردم است و امیدواریم با تزریق این منابع، شاهد جهش بزرگی در اجرای پروژههای خدماتی و آیندهای روشنتر برای تمامی شهروندان مازندرانی باشیم.