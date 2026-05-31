به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان گفت:برای فردا دوشنبه ۱۱ خرداد برای استان، پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد و در مناطق شرقی و شمالی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید لحظه‌ای پیش بینی می شود .

راضیه مومنی فیلی افزود:در این مدت شرایط وزش باد می‌تواند با مخاطراتی همچون سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت و خطر شکستن درختان کهنسال همراه باشد.