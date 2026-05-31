به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،امروز از برگزیدگان پانزدهمین جشنواره سراسری نشریات و سومین جشنواره تولیدات رسانه و فضای مجازی دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور تقدیر شد.

در این جشنواره ملی که در شیراز برگزار شد از ۸۵ اثر برگزیده دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور قدردانی شد.

محمد هادی امین ناجی رییس دانشگاه پیام نور کشور گفت: برپایی این جشنواره با موضوع جنگ رمضان دانشجویان را برای روایت گری آماده می‌کند.

وی با بیان اینکه ۲ هزار اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال و ۸۵ اثر برگزیده شد افزود: این آثار در ۳۸ قالب بیشتر در زمینه پادکست، پوستر، هوش مصنوعی، ساخت نماهنگ و کلیپ، انیمیشن و آثار مکتوب بوده است.

در بین استان‌ها بیشتر اثر رسانه از کرمانشاه و فارس و بیشترین اثر نشریات از ایلام و کرمانشاه بوده است.

در دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور ۴۰۰ هزار دانشجو مشغول تحصیل‌اند.