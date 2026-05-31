به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،ظرفیت تولید این کارخانه روزانه ۱۲۰ کلاف هزارمتری نوارتیپ آبیاری است و در تولید محصولات نیز از مواد اولیه صددرصد نو پتروشیمی استفاده می‌شود.

بهره‌برداری از این مجموعه علاوه بر کمک به تأمین نیاز بخش کشاورزی، زمینه اشتغال مستقیم ۱۴ نفر از نیرو‌های بومی شهرستان را فراهم کرده است.

برای راه‌اندازی این مجموعه ۱۳ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اولیه و ۸ میلیارد تومان سرمایه در گردش اختصاص یافته است.