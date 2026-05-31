پخش زنده
امروز: -
کردستانیها در سالیان گذشته با برگزاری برنامههای مختلف عاشقانه از زائران حسینی که این استان را برای پیاده روی اربعین انتخاب کرده بودند پذیرایی و خدمات رسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مرز باشماق مریوان با برخورداری از آب و هوای خنک و مطبوع و سهولت تردد مسافران هر سال به عنوان مرز اربعینی کشور، پذیرای هزاران نفر از عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام از سراسر کشورمان است.
امروز جمعی از مسئولان کشوری و استانی با بازدید از این مرز مهم، بر رفع نیازمندیها و تجهیز آن تاکید کردند.