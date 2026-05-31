به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، استاندار همدان در ستاد برگزاری این مراسم با تاکید بر ثبت، ضبط و بازنشر دستاورد‌های جنگ ۱۲ روزه، کودتای دی و جنگ تحمیلی سوم گفت: شهیدان همدانی و شادمانی از مفاخر تاریخی کشور هستند و باید به عنوان یک ظرفیت بزرگ، برای امنیت آینده کشور به مردم معرفی شوند.

حمید ملانوری شمسی آماده سازی فضای شهر، بازار، تاکسی‌ها و اتوبوس‌های شهری، پخش زنده مراسم از شبکه استانی، تهیه مستند‌ها و گزارش‌هایی درباره شهدا و جانبازان و فعالیت همه کمیته‌ها و نهاد‌های مربوطه را برای برگزاری باشکوه این مراسم خواستار شد.

در این نشست با اشاره به معرفی شهید شادمانی به عنوان شهید شاخص سال استان همدان، پیشنهاد شد: محوریت برنامه‌های همه موکب‌های شهر همدان در شب ۲۳ خرداد، گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه، به ویژه شهید شادمانی باشد.