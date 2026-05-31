گرامیداشت سالروز شهادت سپهبد علی شادمانی و ۵۵ شهید جنگ ۱۲ روزه همدان ۲۳ خرداد ساعت ۱۷ در حسینیه امام خمینی همدان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، استاندار همدان در ستاد برگزاری این مراسم با تاکید بر ثبت، ضبط و بازنشر دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه، کودتای دی و جنگ تحمیلی سوم گفت: شهیدان همدانی و شادمانی از مفاخر تاریخی کشور هستند و باید به عنوان یک ظرفیت بزرگ، برای امنیت آینده کشور به مردم معرفی شوند.
حمید ملانوری شمسی آماده سازی فضای شهر، بازار، تاکسیها و اتوبوسهای شهری، پخش زنده مراسم از شبکه استانی، تهیه مستندها و گزارشهایی درباره شهدا و جانبازان و فعالیت همه کمیتهها و نهادهای مربوطه را برای برگزاری باشکوه این مراسم خواستار شد.
در این نشست با اشاره به معرفی شهید شادمانی به عنوان شهید شاخص سال استان همدان، پیشنهاد شد: محوریت برنامههای همه موکبهای شهر همدان در شب ۲۳ خرداد، گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه، به ویژه شهید شادمانی باشد.