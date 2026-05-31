استاندار گیلان گفت: بر اساس جمعبندی کمیتههای تخصصی، زمینه اعزام بیش از ۳۶ هزار نفر از گیلان به کربلای معلی فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس امروز در جلسه ستاد اربعین در سالن شهید انصاری استانداری، بر تبیین جایگاه نهضت عاشورا تأکید کرد و گفت: عزاداری برای سیدالشهدا (ع) در کنار اهمیت خود، باید با توجه به پیامهای اصلی این نهضت، یعنی امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با ظلم همراه باشد.
وی با اشاره به درسهای قیام عاشورا، افزود: امام حسین (ع) و یارانش با وجود نابرابری ظاهری، به تکلیف الهی خود عمل کردند و این مهمترین پیام عاشورا برای همه نسلهاست.
استاندار گیلان با اشاره به تحولات منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، گفت: امروز نیز وظیفه همه ملتهای آزاده، ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از آرمانهای انسانی است.
هادی حقشناس، خدمترسانی به زائران اربعین را یک وظیفه اعتقادی و شرعی دانست و افزود: تأمین کالاهای اساسی، ناوگان حمل و نقل و دیگر نیازهای این مراسم بزرگ، باید با هماهنگی کامل دستگاهها انجام شود تا خدمات مطلوب به زائران تا مرزهای خروجی کشور ارائه شود.
وی از برنامهریزی برای اعزام بیش از ۳۶ هزار نفر از گیلان به کربلای معلی خبر داد و گفت: نقش دولت ایجاد سهولت در برگزاری مراسم اربعین حسینی با حضور و مشارکت مردم است و گیلان تجربه لازم برای برگزاری این مراسم با همکاری دستگاههای مرتبط را دارد.