به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کسری اصفهانی، مدیر پژوهشگاه زیست فناوری با بیان اینکه استفاده از کود‌های زیستی در موارد متعددی بهتر از کود‌های شیمیایی عملکرد مزرعه را افزایش می‌دهند، تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۰ درصد از مصرف کود در بخش کشاورزی از کود‌های زیستی تامین می‌شود، اما ظرفیت بالقوه تولید و عرضه این کود‌ها بسیار بیشتر از این رقم است.

وی با اشاره به نیاز کشور به واردات بخش بزرگی از کود‌های شیمیایی، اظهار داشت: در صورت جایگزینی مصرف داخلی کود اوره با کود‌های زیستی، علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، فرصت‌های متعدد علمی، صنعتی و اقتصادی در داخل کشور فراهم شده و کیفیت محصولات و سطح سلامت غذایی جامعه نیز ارتقا می‌یابد.

مدیر پژوهشگاه زیست فناوری افزود: با توجه به حلالیت بیش از ۵۰ درصدی کود اوره معمولی و تبعات زیست محیطی ناشی از آن، جایگزینی نانوکود‌های تولید شده توسط پژوهشگران کشورمان از ورود مقادیر قابل توجهی از بقایای کود‌های شیمیایی به محیط زیست پیشگیری خواهد شد.