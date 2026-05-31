به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور گفت: این نیروگاه خورشیدی با سرمایه گذاری ۲۷۰ میلیارد ریالی شرکت طلوع شمس جانبازان در زمینی به مساحت ۱۰ و نیم هکتار در مدت یکسال ساخته شده که با افتتاح آن حدود ۲ هزار و ۶۳۰ مگاوات ساعت برق، سالیانه وارد شبکه توزیع برق استان یزد می‌شود.

ضیایی افزود:برای ساخت این نیروگاه خورشیدی در فهرج یزد، صندوق کارآفرینی تسهیلات ۲۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته و این شانزدهمین نیروگاه خورشیدی در استان یزد است که در مدت یکسال گذشته با حمایت این صندوق راه اندازی شده است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور همچنین، از اختصاص ۲۰ همت تسهیلات در سالجاری برای حمایت و راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در کشور خبر داد.