نخستین نشست کمیته ملی «انسان و کره مسکون» (MAB) با انتخاب حمید ظهرابی به عنوان رئیس و رضا افلاطونی به عنوان نایب‌رئیس این کمیته، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این نشست، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، به عنوان نایب‌رئیس کمیته ملی «انسان و کره مسکون» انتخاب شد.

کمیته ملی «انسان و کره مسکون» به عنوان بازوی تخصصی برنامه MAB یونسکو در ایران، مسئولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، بررسی و تصویب ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره کشور را بر عهده دارد و با رویکردی علمی و بین‌بخشی، حفاظت از تنوع زیستی را در کنار توسعه پایدار دنبال می‌کند.

این کمیته همچنین بر بهره‌برداری خردمندانه از منابع طبیعی، تقویت مشارکت ذی‌نفعان و نقش‌آفرینی جوامع محلی در مدیریت مناطق دارای ارزش‌های اکولوژیک تأکید دارد.

برنامه «انسان و کره مسکون» یونسکو نیز با هدف ایجاد تعادل میان انسان و طبیعت و توسعه الگو‌های مدیریت پایدار سرزمین، در شبکه جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره اجرا می‌شود و محور‌هایی همچون پژوهش، آموزش، ظرفیت‌سازی، پایش و تبادل تجربه میان کشور‌ها را دنبال می‌کند.

تقویت حکمرانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره؛ ظهرابی رئیس کمیته ملی MAB شد

