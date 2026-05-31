به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حامد ملاحسنی، مدیرکل فرهنگی و تربیتی کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مددجویان تحت حمایت کمیته امداد می‌توانند از ابتدای تیرماه تا پایان سال به‌صورت رایگان از خدمات سینمایی در سراسر کشور بهره‌مند شوند.

وی افزود: مددجویان برای دریافت بلیت رایگان می‌توانند به سامانه فرهنگی «هم‌گروه» وابسته به کمیته امداد مراجعه کرده و پس از ثبت‌نام، از طریق بسترهای معرفی‌شده نسبت به رزرو بلیت اقدام کنند.

مدیرکل فرهنگی و تربیتی کمیته امداد هدف از اجرای این طرح را توسعه عدالت فرهنگی، افزایش دسترسی خانواده‌های تحت حمایت به برنامه‌های فرهنگی و ارتقای نشاط اجتماعی عنوان کرد.

ملاحسنی همچنین از همکاری پلتفرم‌های فروش بلیت سینما در اجرای این طرح خبر داد و گفت: مددجویان علاوه بر سامانه «هم‌گروه» می‌توانند از طریق سامانه‌های فروش بلیت از جمله «گیشه هفت» نیز بلیت رایگان دریافت کنند.

وی با اشاره به همکاری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: تلاش شده است با بهره‌گیری از ظرفیت سینماهای کشور، زمینه حضور گسترده‌تر مددجویان در برنامه‌های فرهنگی و هنری فراهم شود.

