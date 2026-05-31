پخش زنده
امروز: -
مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی مازندران از اجرای طرح جامع و زیربنایی در منطقه شورکا شهرستان جویبار با اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در راستای توسعه زیرساختهای کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان، طرح جامع آب و خاک منطقه شورکا شهرستان جویبار شامل احداث آببندان، ایستگاه پمپاژ و نوسازی اراضی در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به بازدید میدانی و بررسی روند پیشرفت پروژه، افزود: ماموران فنی و تیمهای مهندسی با حضور در محل طرح، ضمن بررسی خط انتقال و سامانههای آبیاری کمفشار، راهکارهای لازم را جهت تسریع در عملیات اجرایی و رفع موانع فنی ارائه کردند.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان گفت: کارشناسان و تیمهای ارزیاب، ارزش کل این پروژه جامع زیربنایی را بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال (۵۰ میلیارد تومان) برآورد کردند.
این مقام مسئول بر لزوم رفع چالشهای اجتماعی و تحویل به موقع پروژه تاکید کرد و گفت: با اجرای کامل این طرح، شاهد افزایش چشمگیر بهرهوری آب و توسعه پایدار کشاورزی در منطقه خواهیم بود و متعهد هستیم پروژه را در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار بهرهبرداران قرار دهیم.