برداشت سیب از ۱۲۵ هکتار از باغهای شهرستان خفر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خفر گفت: سطح زیر کشت سیب در شهرستان خفر ۱۲۵ هکتار است و میانگین تولید در هر هکتار ۱۰ تن میباشد و پیش بینی میشود که امسال از این میزان هزار و ۲۵۰ تن سیب در خفر تولید و روانه بازار شود.
غنی افزود: شیرین- ترش مصری و گلاب از نمونه ارقام سیبهای برداشت شده از باغهای خفر است.
او ادامه داد: برداشت سیب در این شهرستان از اواخر اردیبهشت ماه آغاز و تا اواسط خرداد ماه ادامه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خفر در پایان گفت: سیب خفر به بازارهای کلان شهرهایی، چون شیراز، تهران و اصفهان صادر میشود.