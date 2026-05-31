وزارت راه و شهرسازی از سرعتبخشی به روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به زلزلهزدگان و آسیبدیدگان «جنگ رمضان» خبر داد و اعلام کرد که تاکنون بخش عمده متقاضیان این وام را دریافت کردهاند.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، روند پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت به آسیبدیدگان حوادث اخیر موسوم به «جنگ تحمیلی سوم» در مناطق غیرکلانشهری و روستایی با سرعت قابلقبولی در حال انجام است.
بر اساس آخرین آمار، از مجموع ۲۴۰۲ متقاضی که اطلاعات آنها در سامانه طرحهای حمایتی مسکن (تم) ثبت شده است، ۹۴ درصد به بانک مسکن معرفی و پذیرش شدهاند.
گزارشها حاکی از آن است که از میان متقاضیان پذیرششده در شبکه بانکی، تاکنون ۲۱۵۴ نفر معادل ۹۷ درصد، تسهیلات خود را دریافت کردهاند.
فرآیند ثبت اطلاعات در سامانه پس از ارزیابیهای دقیق خسارت توسط بنیاد مسکن انجام میگیرد و متقاضیان پس از معرفی به شعب منتخب بانک، در کوتاهترین زمان ممکن از تسهیلات بهرهمند میشوند.
وزارت راه و شهرسازی تأکید کرده است که پس از تکمیل پرونده و مراجعه متقاضی، مبلغ وام حداکثر ظرف ۷۲ ساعت کاری به حساب آنان واریز میشود.
در حال حاضر نیز پرداخت وام به سایر متقاضیان باقیمانده که روند تشکیل پرونده آنها در جریان است، با اولویت و بدون وقفه ادامه دارد.
از آن دسته از واجدین شرایط که هنوز به شعب بانکی مراجعه نکردهاند، درخواست شده است با پیگیری فرآیند اداری، نسبت به دریافت تسهیلات خود اقدام نمایند.
این اقدامات در راستای حمایت از خانوارهای آسیبدیده و کمک به تأمین اسکان موقت آنان در دستور کار دولت قرار گرفته است.