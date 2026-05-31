به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرکل گمرکات اصفهان گفت: ۲۸۱ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۷۲ میلیون دلار در دو ماهه نخست امسال از گمرکات این استان صادر شد که از نظر ارزش ۱۳ درصد و از حیث وزن ۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است.

رسول کوهستانی پزوه، اقلام صادراتی گمرکات استان را ۲۸۷ قلم برشمرد و افزود: مهمترین اقلام صادراتی استان در این مدت شامل فرآورده‌های نفتی، محصولات لبنی، میلگرد و تیرآهن، فرش ماشینی و مس و مصنوعات آن بوده که بیشترین تغییرات افزایش به فرش ماشینی با رشد ۶۹ درصد بوده است.

وی افزود: صادرات در ۲ ماه نخست امسال از گمرکات استان اصفهان با وجود جنگ تحمیلی سوم به ۴۱ کشور جهان انجام شده است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: مهمترین مقاصد صادراتی پاکستان، عراق، افغانستان، ترکیه و ارمنستان بوده‌اند و ترکیه با رشد ۱۴۱ درصد رتبه نخست از لحاظ درصد تغییرات مثبت را به خود اختصاص داده است.