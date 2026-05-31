در این مراسم از صد و ۱۴ دانشجوی برتر در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: این مراسم نمادی از توجه نظام آموزش عالی به سرمایههای انسانی و تشویق به استمرار افتخارآفرینی است.
محمد تقی فخعلی افزود: مسئولین دانشگاه فردوسی مشهد، ضمن تبریک به دانشجویان برگزیده، بر تعهد دانشگاه به فراهم آوردن بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی استعدادهای جوان تاکید کردند.
وی ادامه داد: این رویداد، گامی دیگر در جهت اعتلای جایگاه علمی دانشگاه و تربیت نسل آینده ساز کشور محسوب میشود و این دانشجویان چراغ راه آیندهاند و نویدبخش فردایی روشنتر برای علم و فرهنگ این سرزمین هستند.
در دانشگاه فردوسی مشهد بیش از ۲۰ هزار دانشجو در ۶۴ رشته مشغول به تحصیل هستند.