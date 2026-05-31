در راستای حمایت از خانواده‌های نیازمند زندانیان، ۳ هزار سبد کالا به ارزش ۸ میلیارد تومان توسط دادگستری آذربایجان غربی و با کمک خیرین استان در ایام جنگ تحمیلی سوم توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در جلسه کمیته ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان از بهره‌مندی ۳ هزار خانواده زندانیان آذربایجان غربی از بسته‌های معیشتی و اخذ رضایت برای ۹ محکوم به قصاص نفس در ایام جنگ رمضان خبر داد.

ناصر عتباتی گفت: در طول جنگ تحمیلی سوم لحظه‌ای ارائه خدمات قضایی تعطیل نشد و دادگستری استان و مجموعه زندان و دبگر ادارات تابعه پای کار بودند و تهدیدات را مدیریت و برای مردم اطمینان خاطر ایجاد کردند.

وی افزود: در ایام جنگ توجه ویژه‌ای به زندان و زندانیان از سوی دادگستری و مجموعه زندان‌های استان شد، از جمله آزادی ۹۰ محکوم جرایم غیرعمد، اعطای مرخصی به ۵۵ درصد از کل زندانیان استان، اعطای ارفاقات قانونی به ۵۳۰ مددجو، اخذ رضایت از ۹ محکوم به قصاص نفس و تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی برای ۳ هزار خانواده زندانی نیازمند با ارزش ۸ میلیارد تومانی با کمک خیرین بود.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تحت الشعاع قراردادن جشن‌های گلریزان از سوی جنگ، از حوزه‌های قضایی که جشن گلریزان را برگزار نکرده‌اند خواست با تلفیق جشن گلریزان و نسیم مهر با کمک خیرین برای جمع آوری کمک‌های مردمی در جهت آزادی جرایم مالی و غیرعمد تلاش کنند.

عتباتی در پایان از عملکرد کارکنان مجموعه‌های دادگستری و زندان و ادارات تابعه، خاصه در ایام جنگ که مجاهدانه در تکمیل اقدامات رزمندگان در میدان جنگ و مردم در میدان خیابان برای تامین امنیت و آرامش مردم در سنگر احقاق حق و اجرای عدالت پای کار بودند تقدیر کرد.