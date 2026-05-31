شهردار منطقه ۱۰ از آغاز عملیات اجرایی احداث میدان سهراه آذری خبر داد و گفت: این پروژه با هدف ساماندهی ترافیکی، افزایش ایمنی تردد و ارتقای هویت بصری یکی از مهمترین نقاط اتصال مناطق ۱۰، ۹ و ۱۷ تهران در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی اخالصنایع از آغاز عملیات تخریب و ساماندهی سهراه آذری به منظور احداث میدان شهری جدید خبر داد و اظهار کرد: این محدوده به عنوان یکی از گرههای مهم ارتباطی غرب تهران و نقطه اتصال مناطق ۱۰، ۹ و ۱۷، روزانه پذیرای حجم بالایی از ترددهای شهری است.
وی افزود: سهراه آذری با وجود موقعیت راهبردی خود از ساختار کالبدی منسجم و عناصر هویتبخش متناسب با جایگاه شهری برخوردار نبود که این موضوع علاوه بر ایجاد ناهماهنگی در منظر شهری، بر کیفیت تردد و ایمنی این محدوده نیز تأثیرگذار بود.
اخالصنایع با اشاره به نقش این پروژه در بهبود شرایط ترافیکی گفت: احداث میدان جدید ضمن روانسازی جریان عبور و مرور و افزایش ایمنی کاربران معابر، در کاهش نقاط حادثهخیز و ساماندهی حرکتی وسایل نقلیه و عابران پیاده نیز مؤثر خواهد بود.
شهردار منطقه ۱۰ خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه، سهراه آذری به یکی از فضاهای شاخص شهری تبدیل شده و با استقرار المانهای مناسب، از هویت بصری و سیمای شهری متناسب با جایگاه خود برخوردار خواهد شد.
وی همچنین درباره نامگذاری این میدان گفت: با توجه به هویت معنوی منطقه ۱۰ و مزین بودن این منطقه به نام مبارک امام هادی (ع)، موضوع نامگذاری میدان در دست بررسی است و پس از نهایی شدن، اطلاعرسانی خواهد شد.