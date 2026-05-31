

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی دربرنامه پرسمان گفت: درنتیجه سفررئیس جمهور به استان ۳۰ طرح عمرانی وخدماتی در ۷ وزارتخانه با مجموع اعتبارمصوبِ ۱۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مصوب شد.

فرهادی با بیان اینکه میانگین جذب اعتبارات درحوزه‌های مختلف تاکنون ۱۰۳ درصد بوده است، گفت: حدود ۷۰ درصدِ این اعتبارات مربوط به حوزه راه و شهرسازی شامل ۱۲ طرح با ۳ هزار و ۳۷ میلیارد تومان بوده است.

وی طرح راه آهن بیرجند - یونسی را از مهم‌ترین طرح‌ها عمرانی استان دانست و گفت: اعتبارمصوب این طرح، سال گذشته ۹۰۰ میلیارد تومان بود که با پیگیری‌های استاندار به ۲هزار میلیارد تومان افزایش یافت و هم اکنون این طرح با پیشرفت ۳۵ درصدی در حال اجرا است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با بیان اینکه در حوزه بهداشت ودرمان نیز ۴ طرح با اعتبار ۳۰۰میلیارد تومان درنظرگرفته شده است گفت:تکمیل وتوسعه بیمارستان‌های شهرستان‌های زیرکوه، قاینات ونهبندان ونیزتجهیز بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند از طرح‌های اولویت دار در این بخش است.