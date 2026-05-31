معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل از احداث پنج هزار واحد مسکن در قالب طرح جوانی جمعیت در شهرهای نمین، نیر، سرعین و اردبیل خبر داد و گفت: زمین مورد نیاز برای این طرح در استان تامین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، صمد علامه روز شنبه اظهار کرد: در قالب طرح جوانی جمعیت برای متقاضیان شهرهای نمین، نیر، سرعین و اردبیل در شهر نمین و سایر شهرها در شهرستانهای مورد نظر زمین مورد نیاز تامین شده تا واحدهای مسکونی با همراهی متقاضیان و خانوادههای با جمعیت سه فرزند به بالا احداث شود.
وی افزود: با توجه به مصوبه ماده ۱۰۲ قانون پنجساله ششم کشور و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبانماه سال ۱۴۰۰، وظیفه اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل تأمین زمین بوده و هر متقاضی که از تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده مشمول دریافت زمین در این طرح حمایتی است.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل ادامه داد: تأمین زمین مورد نیاز بر اساس ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهرها بر عهده اداره کل راه و شهرسازی و در روستاها به عهده اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان است.
علامه گفت: بر اساس این قانون در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت که بهعنوان کلانشهر محسوب میشود دولت هیچ تعهدی مبنی بر تأمین زمین مورد نیاز را نداشته و مکلف به تأمین زمین در شهرها و روستاهای همجوار است.
وی افزود: در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۲۵ هکتار زمین در شهر نمین برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت تامین شده و در شهرهای مشگینشهر و لاهرود، پارسآباد و بیلهسوار هم زمینهای مورد نیاز تامین میشود.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل با بیان اینکه در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکنون ۳۵۵ قطعه زمین و یک هزار و ۱۰۵ قطعه زمین به متقاضیان واجدین شرایط در سطح استان واگذار شد، افزود: در حال حاضر ثبتنام هشت هزار و ۲۲۰ نفر در سامانه ثبت و برای پنج هزار متقاضی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در اداره پرونده تشکیل شده است.
علامه اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین طرحهای اجرایی در سطح کشور است که برخلاف سایر طرحها در حوزه مسکن، از گستردگی و پیچیدگیهای خاصی برخوردار است و با استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن و سایر نهادها واحدهای مسکن ملی در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
طرح نهضت ملی مسکن از سوی دولت و با هدف خانهدار کردن اقشار جامعه در کشور ارائه شده و هدف نهایی آن ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال آینده در کشور است.