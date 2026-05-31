استاندار گلستان در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: تسهیلگری در امر تولید و اشتغال و رفع موانع، در شرایط جنگی، باید فراتر از ضوابط باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، علی اصغر طهماسبی افزود: هر تمهیدی برای پیشگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی لازم است، اندیشیده شود.
او ادامه داد: ساز و کار بانکها در تعیین وثایق و تضامین و نحوه بازپرداخت تسهیلات، باید تسهیل شود.
استاندار گلستان افزود:بانکها و دستگاههایی که در اجرای مصوبات کارگروه جدی و موفق هستند، تشویق شوند و غیرفعالها، معرفی و ترکفعلها برخورد شود.
در این جلسه، گره کار ۱۴ واحد تولیدی بررسی و رفع شد؛ تامین سرمایه در گردش، امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی و تنفس، تخفیف و تقسیط بدهیهای بانکی، ازجمله آنها بود.