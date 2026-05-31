پخش زنده
امروز: -
پاورلیفتینگکاران کردستانی در مسابقات قهرمانی شمالغرب کشور موفق به کسب ۱۷ مدال رنگارنگ ارزشمند طلا، نقره و برنز این مسابقات شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ قهرمانی شمالغرب کشور در ردههای سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به میزبانی شهر تبریز و با حضور ۲۰۰ نفر از استانهای آذربایجانشرقی، آذربایجانغربی، اردبیل، کردستان و زنجان برگزار شد.
تیم استان کردستان با ۳۰ ورزشکار و به سرپرستی محسن انصاری و مربیگری هوشنگ شریفی در این مسابقات حضور پیدا کردند.