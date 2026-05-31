همزمان با عید غدیر خم شهربازی ۱۰ کیلومتری در تهران برپا میشود
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این شهربازی در مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر ایجاد خواهد شد و از نظر وسعت، رکورد جهانی را میشکند.
خیابان اصلی «مجیک کینگدام» در دیزنیورلد حدود ۱.۵ کیلومتر طول دارد، در حالی که این شهربازی خیابانی بیش از شش برابر آن است
این شهربازی با در نظر گرفتن عرض حدود ۳۰ متر، مساحتی در حدود ۳۰ هکتار را پوشش میدهد که قابل مقایسه با دهها پارک معروف جهانی است. این شهربازی خیابانی با دهها قلعه بادی بزرگ، استخرهای توپ غولپیکر و صدها غرفه متنوع، میزبان میلیونها خانواده از سراسر تهران و شهرهای اطراف خواهد بود