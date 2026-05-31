روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش از آغاز ساماندهی نقاط حادثه‌خیز معابر محلات مسکونی شهرک صدف در کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: اجرای طرح شناسایی و ساماندهی نقاط حادثه‌خیز معابر با هدف ارتقای ایمنی تردد، کاهش خطرات احتمالی و بهبود عبور و مرور شهری آغاز شده است.

ارتقای ایمنی معابر به‌ویژه در محلات مسکونی و تقاطع‌های پرتردد، از اولویت‌های مهم اجرای این طرح است.

کارشناسان امور شهری با همکاری پلیس راهور در مرحله اول طرح، برخی از نقاط حادثه‌خیز را شناسایی و پس از انجام ارزیابی‌های فنی و انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی اصلاح نقاط آغاز شده است.

رفع موانع دید، انجام اصلاحات هندسی، کاهش خطرپذیری و بروز حوادث و ارتقای منظر شهری از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح است.

اجرای طرح ساماندهی نقاط حادثه‌خیز معابر محلات مسکونی از معابر شهرک صدف آغاز و سایر نقاط شناسایی‌شده در کیش نیز به‌تدریج و پس از مراحل کارشناسی، اجرایی خواهند شد.