روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش از آغاز ساماندهی نقاط حادثهخیز معابر محلات مسکونی شهرک صدف در کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: اجرای طرح شناسایی و ساماندهی نقاط حادثهخیز معابر با هدف ارتقای ایمنی تردد، کاهش خطرات احتمالی و بهبود عبور و مرور شهری آغاز شده است.
ارتقای ایمنی معابر بهویژه در محلات مسکونی و تقاطعهای پرتردد، از اولویتهای مهم اجرای این طرح است.
کارشناسان امور شهری با همکاری پلیس راهور در مرحله اول طرح، برخی از نقاط حادثهخیز را شناسایی و پس از انجام ارزیابیهای فنی و انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی اصلاح نقاط آغاز شده است.
رفع موانع دید، انجام اصلاحات هندسی، کاهش خطرپذیری و بروز حوادث و ارتقای منظر شهری از مهمترین اهداف اجرای طرح است.
اجرای طرح ساماندهی نقاط حادثهخیز معابر محلات مسکونی از معابر شهرک صدف آغاز و سایر نقاط شناساییشده در کیش نیز بهتدریج و پس از مراحل کارشناسی، اجرایی خواهند شد.