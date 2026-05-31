معاون بهره برداری وتوسعه شرکت آب و فاضلاب استان یزد: با تجهیزاتی مانند پرلاتور، سردوشهای کاهنده، فلاش تانکهای دوزمانه وشیرهای پدالی میتوان مصرف آب را تا ۵۰ درصد کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مخلصی گفت:تجهیزات کاهنده مصرف، لوازمی که به کار گیری آن صرفه جویی قابل توجهی درمصرف آب را به همراه دارد. وی افزود: یکی از این تجهیزات پرلاتورها هستند که با نصب آن از ۲۰ تا ۵۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی میشود. استفاده از سردوشهای کاهنده نیز در این راه موثراست.
وی ادامه داد: هر سردوش معمولی در هر دقیقه ۱۵ تا ۲۰ لیتر آب مصرف میکند، در حالی که در سردوشهای کاهنده این میزان بین ۶ تا ۹ لیتر است و استفاده از فلاش تانکهای دو زمانه، شیرهای پدالی و چشمی نیز تا ۵۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی به همراه دارد.
معاون بهره برداری وتوسعه شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: از سوی دیگر برخی رفتارها نیز مثل رفع نشتیهای آب، کاهش زمان استحمام، استفاده نکردن از آب شرب برای شستن خودرو و معابر در مدیریت مصرف بسیار مهم و اثر گذار است. توجه به این موضوعات ذهن را به سمت یک الگوی مصرف معقولانه پیش میبرد.
مخلصی خاطر نشان کرد: این الگوی مصرف برای استان یزد در شهرهای مختلف بین ۱۲ تا ۱۴ متر مکعب در هر ماه تعیین شده است.
البته این نکته مهم را فراموش نکنیم که مدیریت و صرفه جویی آب یک مسئولیت اجتماعی و ملی برای همه است.