به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،هنگامی که آمریکا و رژیم صهیونی نهم اسفند جنگ را علیه ایران تحمیل کردند، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که این جنگ خیلی زود سلاحی را به جهان معرفی کند که کمتر از بمب اتم نیست و حتی از سلاح هسته‌ای هم با ارزش‌تر است.

زمانی که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد تنگه هرمز به دلیل شرارت‌های آمریکا و رژیم صهیونی روی کشتی‌های تجاری، نفتکش‌ها و ناو‌های جنگی دشمن بسته، چنان لرزه‌ای به جان اقتصاد جهانی افتاد که بسیاری از تحلیلگران هشدار دادند حتی اگر تنگه باز هم شود پس‌لرزه‌های آن تا مدت‌ها گلوی اقتصاد جهانی را رها نخواهد کرد،