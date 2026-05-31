مردم با حضور خود در خیابان، قوت قلب نیروهای مسلح کشورمان شدند تا با اقتدار، ارتش تروریستی آمریکا را از تنگه هرمز اخراج کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با گذشت بیش از سه ماه، مردم همچنان با صلابت و اتحاد مثال زدنی در میدان برای دفاع از وطن ایستاده‌اند.

مردم در این تجمع‌ها لفاظی‌های رییس جمهور آمریکا را در واقع رویا‌های از دست رفته او در جنگ با ایران می‌دانند.

حسینیه شهدای اراک در نود و یکمین شب حضور خودجوش مردمی، صحنه تجلیل از اقتدار نیرو‌های مسلح بود.

مردم با سردادن شعار‌های حماسی، پشتیبانی قاطع خود را از نیرو‌های مسلح، به‌ویژه دریادلانِ جان‌برکف که حفاظت و مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز را بر عهده دارند، اعلام کردند.