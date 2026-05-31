جذب و پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان سال ۱۴۰۵ مقطع کارشناسی ارشد از بین ۲۰% برتر دانشجویان کارشناسی پیوسته «دانشگاه فرهنگیان» و «تربیتدبیر شهیدرجائی» انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بر اساس «آئیننامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد» و دستورالعمل اجرایی در رشته های: آموزشزبانفارسی؛ آموزش زبان انگلیسی؛ رفتار حرکتی؛ آموزش تربیت بدنی؛ علوم قرآن و حدیث؛ فقه و مبانی حقوق اسلامی؛ برنامهریزیدرسی؛ مدیریتآموزشی؛ علومتربیتی گرایش آموزش و پرورشابتدایی؛ روانشناسیتربیتی؛ آموزششیمی، آموزشفیزیک؛ آموزشریاضی؛ آموزش زیستشناسی اجرا میگردد.
داوطلبان میتوانند پس از مطالعه دقیق آئیننامه و دستورالعمل اجرایی؛ از روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ لغایت تا پایان روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ نسبت به ثبتنام و بارگذاری مدارک خود در سامانه استعداد درخشان به آدرس https://talent.cfu.ac.ir/ اقدام نمایند. لیست اسامی ۲۰ درصد برتر دانشجویان ورودی مهر ۱۴۰۱ و بهمن ۱۴۰۰ مقطع کارشناسی که واجد شرایط شرکت در این فراخوان هستند؛ در بخش «نحوه ثبت نام و تکمیل پرونده سامانه» بارگذاری شده است.
این تاریخ قابل تمدید نیست، لذا ضروری است داوطلبان، ثبتنام را به روزهای آخر موکول نفرمایند.