پس از حدود ۹ سال توقف و کندی در روند اجرا، عملیات تکمیل دانشکده علوم و فنون سقز وارد مرحله جدیدی شد و رئیس دانشگاه کردستان از آغاز پذیرش دانشجو در این مرکز آموزشی از مهرماه سال ۱۴۰۶ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، پروژه دانشکده سقز که از سال ۱۳۹۶ با مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با نام دانشکده علوم و فنون نامگذاری و آغاز شده بود، پس از سالها توقف و پیشرفت کند، وارد مرحله تکمیل و اجرایی جدید شد.
رئیس دانشگاه کردستان در بازدید از این پروژه با اشاره به واگذاری ادامه عملیات اجرایی به پیمانکار جدید، اظهار کرد: روند تکمیل دانشکده شتاب گرفته و برنامهریزی شده است که این مرکز آموزش عالی از مهرماه سال ۱۴۰۶ پذیرش دانشجو را آغاز کند.
وی افزود: تکمیل این پروژه میتواند نقش مهمی در توسعه آموزش عالی، ارتقای ظرفیتهای علمی و ایجاد فرصتهای جدید آموزشی برای جوانان منطقه ایفا کند.
محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مصوبات سفر سال گذشته رئیسجمهور به استان کردستان، گفت: برای تکمیل دانشکده سقز، ۷۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است که امیدواریم با تخصیص بهموقع این اعتبار، پروژه در موعد مقرر به بهرهبرداری برسد.
دانشکده سقز در زمینی به مساحت دو هکتار و با زیربنای سه هزار و ۵۰۰ مترمربع در حال احداث است و اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانی دانشگاه کردستان تأمین میشود.
این پروژه از مطالبات مهم حوزه آموزش عالی در شهرستان سقز به شمار میرود و بهرهبرداری از آن میتواند زمینه توسعه علمی، پژوهشی و آموزشی منطقه را فراهم کند.