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نوزدهمین دوره آزمون بسندگی زبان انگلیسی را روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۹ صبح در دانشگاه شهید بهشتی برای دانشجویان مقطع دکتری و همچنین داوطلبان آزاد برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بر اساس اعلام دانشگاه، داوطلبان باید اطلاعیهها و راهنماهای مربوط را در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی به نشانی https://lah.sbu.ac.ir/english با دقت مطالعه کرده و از روز یکشنبه ۱۰ خردادماه تا پایان روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ مراحل ثبتنام را تکمیل کنند.
همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر، از متقاضیان خواسته شده است در کانال «بله» به نشانی @sbutep عضو شوند.