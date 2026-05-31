به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بر اساس اعلام دانشگاه، داوطلبان باید اطلاعیه‌ها و راهنما‌های مربوط را در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی به نشانی https://lah.sbu.ac.ir/english با دقت مطالعه کرده و از روز یکشنبه ۱۰ خردادماه تا پایان روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ مراحل ثبت‌نام را تکمیل کنند.

همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر، از متقاضیان خواسته شده است در کانال «بله» به نشانی @sbutep عضو شوند.