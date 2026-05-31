به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی شکوری با اشاره به اهمیت آرتمیا در صنایع پرورش آبزیان، به ویژه در عرصه ماهیان تزئینی، اظهار داشت: با توجه به شرایط اقلیمی ایران و وجود منابع آب غیرمتعارف و شور در چندین استان کشور، امکان گسترش این فعالیت اقتصادی بسیار بالاست و در صورت توسعه آن، علاوه بر تامین نیاز داخلی، می توانیم در بازارهای صادراتی نیز فعال باشیم.



معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات با بیان اینکه روند صدور مجوز برای احداث مزارع تولید آرتمیا همانند سایر فعالیت های مرتبط با شیلات از طریق پنجره واحد صدور مجوزها صورت می گیرد، اظهار داشت: سازمان شیلات در این زمینه مسئولیت نظارت، تدوین سیاست ها و صدور دستورالعمل ها را بر عهده دارد.

شکوری تصریح کرد: برای گسترش این صنعت در سیستان و بلوچستان حدود 110 هکتار از اراضی در نظر گرفته شده برای احداث مزارع پرورش میگو، در اختیار متقاضیان تولید آرتمیا قرار می گیرد.

آرتمیا گونه ای جانور سخت پوست آبزی و به اصطلاح عامیانه نوعی حشره آبی است که فقط در آب های به شدت شور زندگی می کند. علاقمندان به ماهیان زینتی و آکواریوم دارها به خوبی با این موجودات شبیه به بچه میگوهای ریز آشنا هستند، چراگه آرتمیا بهترین غذای انواع ماهیان زینتی است. با اینکه آرتمیا به شدت مورد علاقه آکواریوم دارها است، اما مصرف آن تنها به تغذیه ماهیان زینتی خلاصه نمی شود و به عنوان غذای زنده کاربرد وسیعی در تغذیه آغازین میگو، ماهیان دریایی و ماهیان خاویاری دارد.

دریاچه های آب شور، زیستگاه این موجودات است و آرتمیای دریاچه ارومیه از بهترین و مرغوبترین گونه ها در سطح جهانی است که البته به دلیل خشکسالی های پی در پی، خطر انقراض این مخلوقات با ارزش آنچنان شدت یافت که برخی از منابع از احتمال انقراض آرتمیا خبر دادند.



با این حال شواهد میدانی و گزارش های جدید نشان می دهد که هنوز آرتمیا در دریاچه ارومیه زندگی می کند و مقادیر فراوانی از تخم آرتمیا در بین لایه های نمک و در حالت خواب وجود دارد که هم به خودی خود گنجینه ای کم نظیر به شمار می روند و هم اینکه با مراقبت و پرورش آنها می توان گنجینه هایی متعدد سودآوری ایجاد کرد.