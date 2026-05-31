به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی بااز روند اجرای طرح ملی نذر خدمت، که با راهبری سازمان جمعیت هلال احمر کشور و با رویکرد محرومیت زدایی و حمایت از مردم مناطق کم برخوردار و متاثرین از جنگ رمضان اجرا می‌شود، بازدید کرد.

در بعد استانی این طرح، جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی، ۵ هزار بسته معیشتی ۵ میلیون تومانی را در میان خانوار‌های مشمول این طرح توزیع کرد.