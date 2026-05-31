پخش زنده
امروز: -
در اجرای طرح ملی نذرخدمت جمعیت هلال احمرپنج هزار بسته معیشتی در بین خانوارهای مشمول طرح در آذربایجان غربی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی بااز روند اجرای طرح ملی نذر خدمت، که با راهبری سازمان جمعیت هلال احمر کشور و با رویکرد محرومیت زدایی و حمایت از مردم مناطق کم برخوردار و متاثرین از جنگ رمضان اجرا میشود، بازدید کرد.
در بعد استانی این طرح، جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی، ۵ هزار بسته معیشتی ۵ میلیون تومانی را در میان خانوارهای مشمول این طرح توزیع کرد.