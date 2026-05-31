به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ذوالفقار تقوی گفت: در راستای دستیابی به اهداف کلان سازمان و افزایش بهره‌وری، نشست شورای مدیران با هدف تدوین برنامه عملیاتی و استراتژیک سال ۱۴۰۵ در اداره‌کل بیمه سلامت مازندران برگزار شد.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند در دستگاه‌های اجرایی، افزود: تدوین برنامه عملیاتی دقیق، تنها یک تکلیف اداری نیست بلکه ضرورتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و پاسخگویی به نیاز‌های واقعی بیمه‌شدگان است که خروجی آن باید منجر به ارتقای کیفیت خدمات شود.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت: در سال ۱۴۰۵ اولویت اصلی ما نهادینه‌سازی فرهنگ بهره‌وری در تمامی لایه‌های مدیریتی است و هر واحد موظف است گام‌های اجرایی خود را با رویکردی نوآورانه و با هدف افزایش شفافیت و سرعت در پاسخگویی طراحی کند.

تقوی بر لزوم پایش مستمر برنامه‌ها تاکید کرد و گفت: برنامه‌های عملیاتی نباید تنها روی کاغذ باقی بمانند و تعهد سازمانی مدیران در اجرای دقیق و اصلاح مسیر در طول سال، کلید اصلی موفقیت ما در تحقق اهداف ترسیم شده خواهد بود.