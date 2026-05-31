به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، قائم مقام مدیر عامل منطقه آزاد سرخس گفت: ظرفیت مجتمع‌ های بزرگ بسته‌ بندی و دانه‌ بندی و تولید انواع کود‌های گوگردی و محصولات جانبی در این منطقه در ۳ سال گذشته ۴ برابر شده است.

محسن پوراحمدی افزود: یکی از مسائل مهم در حوزه جذب سرمایه‌گذاری، توجه به موضوع استعداد‌های منطقه‌ای است بنابراین با توجه به ظرفیت عظیم تولید گوگرد در سرخس و همچنین فرصت منابع عظیم همجوار در کشور‌های همسایه و حوزه CIS؛ فرصتی طلایی برای ایجاد و توسعه شهرک بزرگ صنایع گوگردپایه در منطقه آزاد سرخس فراهم شده است.

وی با تشریح ابعاد اقتصادی این طرح ها ادامه داد: با نگاه ملی و توسعه منطقه‌ای بر اساس استعداد‌ها و ایجاد بخش بزرگی از اراضی منطقه با عنوان شهرک گوگردی با رعایت همه جوانب به مقررات زیست محیطی؛ بستر جذب سرمایه‌گذاران و متقاضیان به فعالیت در این حوزه فراهم شده است.

وی بیان کرد: هم اکنون بیش از ۱۰ واحد صنعتی بزرگ با هدف ایجاد خطوط دانه‌ بندی، بسته‌ بندی و تولید کود‌های گوگردی در منطقه مستقر شده‌اند و ظرفیت فعلی تولید واحد‌های فعال ۱۰۰ هزار تن در سال است که با راه‌اندازی و تکمیل الباقی واحد‌های در حال ساخت در ۲ سال آینده؛ ظرفیت تولید و صادرات این محصول به بیش از یک میلیون تن افزایش خواهد یافت.

پور احمدی گفت: توسعه این صنایع در طرح جامع منطقه و سند جامع راهبردی مصوب شورای‌ عالی مناطق آزاد از ماموریت‌های این سازمان است.

وی در خصوص ظرفیت‌های اقتصادی فراوان این نوع تولیدات برای کشور افزود: واحد‌های بزرگ مذکور پتانسیل دانه‌بندی، بسته‌بندی و تولید روزانه ۱۰۰۰ تن کود‌های مایع و گرانوله گوگردی با کیفیت بالا را دارا هستند و این حجم از تولید و تبدیل یک ماده خام به محصولات ارزشمند، فرصتی اقتصادی است که در کنار ایجاد ارزش‌ افزوده برای سرمایه‌گذاران، جریان اشتغال و توسعه جدیدی را برای مجموعه‌ها رقم می‌زند.

عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد سرخس گفت: سرمایه‌گذارانی از ترکیه، افغانستان و روسیه به این حوزه ورود کردند ورود به تولید صنعت فرآوری مواد خام نیز نشان‌ دهنده هوشمندی استراتژیک برای عبور از خام‌فروشی و ورود به بازار محصولات پتروشیمیایی با حاشیه سود بالاتر است و با تکمیل این واحد‌ها ظرفیت بالایی از اشتغال و صادرات در سرخس ایجاد خواهد شد.