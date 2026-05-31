به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: مودیان می‌توانند با پرداخت در این مهلت، از ۱۰۰ درصد بخشودگی جرائم مالیاتی برخوردار شوند.

مهران علائی در حاشیه بازدید از صنایع کوچک شهرستان لنجان و در جلسه بررسی روند مشکلات مالیاتی مودیان افزود: پرداخت به‌موقع مالیات بر ارزش افزوده، بر اساس مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، موجب بهره‌مندی مودیان از بخشودگی کامل جرائم می‌شود و این فرصت برای تسهیل انجام تکالیف قانونی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به پرداخت یک همت عوارض به شهرستان لنجان در سال ۱۴۰۴، از نحوه توزیع عوارض بر اساس سرانه جمعیت انتقاد کرد و گفت: با وجود افزایش ۵۰ درصدی جمعیت این شهرستان در طول ۱۰ سال گذشته شیوه محاسبه و توزیع عوارض نیازمند بازنگری جدی است و باید متناسب با شرایط واقعی شهرستان اصلاح شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان همچنین بر لزوم بازنگری در نحوه محاسبه پرداخت عوارض آلایندگی تأکید کرد و افزود: در شرایطی که شهرستان لنجان با آثار و تبعات فعالیت‌های صنعتی روبه‌روست، باید سازوکاری عادلانه‌تر برای تخصیص این عوارض در نظر گرفته شود.

فرماندار لنجان نیز در این جلسه با تأکید بر ارائه تسهیلات به مودیان مالیاتی گفت: شهرستان لنجان با وجود نرخ بیکاری ۲۲ درصدی، از بالاترین نرخ‌های بیکاری در کشور به شمار می‌رود و لازم است زمینه توسعه سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال پایدار فراهم شود.

وی افزود: حمایت ادارات مالیاتی از سرمایه‌گذاران می‌تواند نقش مهمی در توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در این شهرستان داشته باشد.