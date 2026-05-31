به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، رضا اکبری در مراسم معارفه و تودیع مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی گفت: آزادراه تبریز - زنجان پس از طی فرایند طولانی یک ماه پیش تحویل این سازمان شد، بنابراین مدیران کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی و زنجان باید در اولویت کوتاه مدت خود ایجاد تحول در این آزادراه را تکلیف خود بدانند تا نشان دهند که راهداری می‌تواند تحول آفرین باشد.

وی اظهار کرد:هم اکنون حدود ۹۰ کیلومتر از این آزادراه تحت پوشش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان و ۲۰۰ کیلومتر تحت پوشش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی قرار دارد و یک گروه آسفالت در زنجان و سه گروه آسفالت در آذربایجان شرقی در این آزادراه فعال هستند.

اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی گفت: باید تعداد گروه‌های آسفالت آزادراه تبریز - زنجان تا آخر خرداد ماه امسال در حوزه زنجان از یک گروه به سه تا چهار گروه و در آذربایجان شرقی به پنج گروه عملیاتی برسد.

اکبری گفت: با فعال سازی هشت گروه عملیاتی آسفالت در این آزادراه روزانه حدود چهار تا پنج کیلومتر از این مسیر آسفالت می‌شود که به طور میانگین ماهانه ۱۰۰ کیلومتر از آزادراه تبریز - زنجان آسفالت می‌شود.

وی یادآور شد: با ادامه این روند، تا پایان شهریور ماه امسال این آزادراه با وضعیت بهتری تحویل سرمایه گذار بعدی خواهد شد تا نسبت به نگهداری از آن اقدام کند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی اولویت دیگر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی را ساماندهی بخش حمل و نقل استان اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه آذربایجان شرقی دارای ۲ پایانه مرزی فعال نوردوز و جلفا و پایانه مرزی در دست اجرای کلاله است، باید نسبت به رسیدگی فوری به این پایانه‌ها اقدام اساسی کند.

اکبری گفت: طرح جامع بازنگری پایانه‌های نوردوز و جلفا تصویب شده و باید در دستور کار قرار گیرد.

ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با بیان اینکه این استان دارای حدود ۱۴ هزار کیلومتر آزادراه، بزرگراه و راه اصلی و روستایی است گفت:به طور متوسط نگهداری این میزان راه در سال نیازمند ۱۵ همت اعتبار است در حالی که در سال گذشته فقط سه همت برای این منظور به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اعتبار پرداخت شده است.

ظفر محمدی افزود:هم اکنون این استان دارای حدود ۳۳۷ کیلومتر آزادراه، ۶۵۰ کیلومتر بزرگراه، ۹۵۰ کیلومتر راه اصلی، یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه روستایی و حدود ۱۰ هزار کیلومتر راه روستایی آسفالته است.

وی با بیان اینکه این استان دارای ۷۰ هزار راننده خودرو سنگین و نیمه سنگین است اظهار کرد: برای احداث این حجم از راه‌های استان حدود ۳۶۰ همت هزینه شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی کمبود نقدینگی در اجرای طرحهای زیرساختی را از عمده مشکلات استان اعلام کرد.

وی گفت:در جنگ تحمیلی سوم دشمن آمریکایی _ صهیونی به زیرساخت‌های هوایی، ریلی و زمینی این استان آسیب زد اما با وجود بروز خسارت به این زیرساخت ها، ارائه خدمات به مسافران و تامین کالا‌های اساسی مردم بدون هیچ مشکل و کمبودی انجام شد و نیرو‌های فعال برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده شبانه روز و در زیر بارش باران تلاش کردند تا راه‌های دسترسی هوایی، ریلی و زمینی مردم دوباره بازسازی شود.

گفتنی است در این مراسم از زحمات ۳۶ ساله غلامرضا رسول زاده که به بازنشستگی نایل شده بود قدردانی شد و عبدالحسین علی‌ اکبری به عنوان سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی معرفی شد.