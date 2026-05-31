پخش زنده
امروز: -
مدیریت محلهمحور در هزار و ۵۳۴ محله شهری و روستایی استان اصفهان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان در نشست عالی ستاد طرح مدیریت محلهمحور با اشاره به سه دستور کارِ «بررسی روند حسن اجرای طرح»، «ارائه گزارش کمیتههای تخصصی» و «اتخاذ تصمیمات راهبردی برای ارتقای عملکرد»، به تشریح پهنه جغرافیایی این طرح پرداخت و گفت:طرح مدیریت محله محور در حال حاضر در ۷۹۵ محله شهری و ۷۳۹ محله روستایی استان اصفهان عملیاتی شده است.
لیلا سادات ابطحی افزود: در این راستا، بیش از ۴۹۰ نشست در شوراهای تحول و پیشرفت محلات شهری و بالغ بر ۵۶ جلسه در محلات روستایی با حضور مقامات ارشد استان دهیاران برگزار شده است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری به ابلاغ شیوهنامه جدید وزارت کشور در خصوص ناترازی انرژی پرداخت و با بیان اینکه استانداری اصفهان پیش از ابلاغ این شیوهنامه، اقدامات هوشمندانهای را آغاز کرده بود، سه راهبرد اصلی کشور در این حوزه را تشریح کرد.
وی بیان کرد: تلقی کردن ناترازی انرژی به عنوان یک جنگ اقتصادی و برنامهریزی دقیق فرمانداران و کمیتهها؛ از جمله اقدامات موفق اصفهان در این بخش، دوگانهسوز کردن نانواییها، توسعه طرح های نیروگاه خورشیدی، اجرای طرح «شهر خورشیدی»، استفاده از اپلیکیشن دانشبنیان «بارش» و اصلاح سیستم روشنایی معابر توسط شهرداریهاست.
ابطحی همچنین از دستور کار قرار گرفتن یک طرح ابداعی جدید برای روزهای پیش رو خبر داد و گفت:با توجه به تعطیلی مدارس در فصل تابستان، "پویش مدرسه محله" را کلید زدهایم که هدف این طرح این است که با همافزایی معلمان، والدین و دانشآموزان توانمند در سطح محلات، به دانشآموزانی که در معرض بازماندگی از تحصیل یا مشکلات آموزشی هستند، کمک شود.
استاندار هم در این نشست با اشاره به حضور گسترده مردم در برنامههای اجتماعی و محلی گفت: گردهماییها و تعاملات مردمی که در محلات، خیابانها و میدانهای شهر شکل میگیرد، میتواند به تقویت رویکرد محلهمحوری سرعت ببخشد.
جمای نژاد تاکید کرد: یکی از مهمترین اهداف محلهمحوری، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت چسبندگی اجتماعی میان مردم است.
وی گفت: امیدواریم با همراهی مردم، حمایت دولت و توجه ویژهای که به این موضوع وجود دارد، بتوانیم زمینه ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش مشارکت عمومی و دستیابی به سهم مطلوبی از امنیت و آرامش اجتماعی را در کشور فراهم کنیم.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان هم در نشست عالی ستاد طرح مدیریت محلهمحور گفت: دستگاههای اجرایی ما، از بخش سلامت و مساجد گرفته تا بسیج و سایر نهادها، هر کدام شیوههای موفقی در جذب مشارکتهای مردمی داشتهاند.
ایوب درویشی با اشاره به سنجش میزان موفقیت گفت: معیار اصلی ما برای سنجش موفقیت این است که ببینیم چقدر توانستهایم مردم را در راستای مدیریتِ توانمندیهای خودشان بسیج کنیم و چقدر از پتانسیلها و منابع خودِ مردم برای پیشبرد برنامهها بهره گرفتهایم.
ساکنان یک محله شکل بگیرد، بسیاری از آسیبها پیش از آنکه به بحران تبدیل شوند قابل شناسایی و مدیریت خواهند بود. همچنین اگر این ارتباط مردمی با معتمدان محلی و دستگاههای اجرایی تکمیل شود، زمینه برای حل مسائل اجتماعی بیش از پیش فراهم خواهد شد.