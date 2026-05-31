به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس آمار‌های اعلام شده این سازمان، حداقل ۴۰ میلیون نوجوان ۱۳ تا ۱۵ ساله در سراسر جهان از انواع محصولات دخانی استفاده می‌کنند، روندی که با گسترش سیگار‌های الکترونیکی (ویپ) و کیسه‌های نیکوتین، سرعت بیشتری به خود گرفته است.

سازمان بهداشت جهانی در این گزارش با اشاره به راهبرد‌های فریبنده صنایع دخانی برای جذب نوجوانان، تصریح کرده که شرکت‌های تولیدکننده دخانیات، محصولات خود را به گونه‌ای مهندسی می‌کنند که ضمن جذاب‌تر شدن برای نسل نوجوان، استفاده از آنها تسهیل شده و روند ترک اعتیاد برای مصرف‌کننده بسیار دشوارتر گردد.

در همین ارتباط، دکتر اتین کروگ مدیر بخش عوامل تعیین‌کننده سلامت در سازمان بهداشت جهانی با انتقاد از تغییر مدل کسب‌وکار این شرکت‌ها گفته است: در حالی که دخانیات سنتی همچنان قربانیان زیادی می‌گیرد، این صنایع با ترویج گسترده سیگار‌های الکترونیکی طعم‌دار و محصولات جدید نیکوتین‌دار، در تلاش برای جذب نسل بعدی و ایجاد وابستگی در آنها هستند.

در ادامه این گزارش آمده است: متخصصان حوزه سلامت تأکید دارند که نیکوتین، به‌ویژه در غلظت‌های بالا، ماده‌ای به شدت اعتیادآور است. این ماده شیمیایی تأثیرات مخربی بر رشد مغز در کودکان، نوجوانان و جوانان دارد و می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلالات شناختی و رفتاری در آینده باشد.

سازمان بهداشت جهانی، راهکار‌های سیاستی ویژه‌ای را جهت مقابله با این بحران به دولت‌ها پیشنهاد کرده که شامل:

- ممنوعیت عرضه محصولات طعم‌دار: برای کاهش جذابیت اولیه برای نوجوانان.

- اعمال محدودیت‌های شدید تبلیغاتی: ممنوعیت هرگونه تبلیغ، ترویج و حمایت مالی صنایع دخانی.

- صیانت از سلامت در اماکن عمومی: عاری‌سازی کامل فضا‌های عمومی سرپوشیده از دود سیگار و بخارات ویپ.

- تشدید نظارت و اجرای قانون: افزایش توان اجرایی برای نظارت بر توزیع و فروش محصولات دخانی به افراد زیر سن قانونی.

در خاتمه گزارش این سازمان تاکید شده، محافظت از نسل جوان و نوجوان در برابر اعتیاد به نیکوتین، ضرورتی است که نیازمند عزم جدی سیاست‌گذاران، مشارکت خانواده‌ها و آگاهی‌بخشی مستمر در محیط‌های دانشگاهی و آموزشی است. همگامی با این پویش جهانی، گامی حیاتی در راستای ارتقای سلامت عمومی و کاهش بار بیماری‌های غیرواگیر در جامعه خواهد بود.