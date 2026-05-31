معاون اول رئیس جمهور با توجه به اینکه طرح آزادراه تهران ـ شمال، طرحی ملی و اولویت‌دار است، دستور داد تا مشکل‌های این طرح در مدت دو هفته، برشمرده شود و تفاهمی برای حل آن به دست آید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست آزادراه تهران ـ شمال با حضور محمد رضا عارف، معاون اول رئیس‌ جمهور، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه بودجه، مدیران وزارت راه و شهرسازی و کارشناسان و مدیران مربوط، برگزار شد.

عارف در این نشست با تاکید بر لزوم برطرف شدن سریع تر مشکل‌های آزادراه تهران _ شمال، دستور داد که مسئولان این بخش در مدت ۲ هفته، مشکل‌های پیش روی تکمیل این طرح را برشمرند و صورت آن نشست را بنویسند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ظرح آزادراه تهران ـ شمال از طرح های اولویت‌دار، مهم و ملی کشور است که باید به طور جدی، پیگیری و تکمیل شود، گفت: برای حل سریع تر مشکل های طرح تهران- شمال، نیاز است تا تفاهم و توافقی در راه‌ حل‌ها به دست آید و منابع مالی لازم تامین شود.