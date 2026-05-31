هواشناسی اعلام کرد: وزش باد شدید در اصفهان تا پنج روز آینده ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: آسمان استان طی پنج روز آینده، صاف تا قسمتی ابری است و گاهی وزش باد به نسبت شدید تا شدید و نفوذ گردوغبار پیشبینی میشود.
به گفته کامران طهماسبی همچنین در این مدت احتمال خیزش گردوخاک محلی، کم شدن شعاع دید و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه از امروز به تدریج از میزان ابرناکی آسمان کاسته میشود، گفت: دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق به جز نیمه شرقی استان تغییر محسوسی ندارد.
وی با اشاره به اینکه در نیمه شرقی استان اصفهان دما ۲ تا سه درجه سلسیوس کاهش مییابد، افزود: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر و میمه با کمینه دمای ۹ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان خواهند بود.
طهماسبی افزود: دمای شهراصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنکترین ساعات بامداد فردا به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.