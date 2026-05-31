کارگاه آموزشی اطفای حریق و امداد در کوهستان با حضور ۲۵۰ نفر از همیاران طبیعت، کارکنان منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، یگان حفاظت و نمایندگان سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه منابع طبیعی، در مرکز آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کارگاه آموزشی اطفای حریق و امداد در کوهستان با هدف ارتقای دانش و مهارتهای تخصصی در زمینه پیشگیری و مقابله با آتشسوزی در عرصههای طبیعی و آموزش اصول امداد و نجات در مناطق کوهستانی، در مرکز آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان برگزار شد.
در این دوره آموزشی، ۲۵۰ نفر از همیاران طبیعت، کارکنان ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، پرسنل یگان حفاظت و نمایندگان سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه منابع طبیعی حضور داشتند.
این برنامه بهصورت همزمان و از طریق وبینار بهصورت زنده برای مخاطبان و علاقهمندان سراسر کشور نیز پخش شد تا زمینه بهرهمندی گستردهتر از محتوای آموزشی فراهم شود.
مهندس اکبریان، مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و مهندس مظفر محمدی، کارشناس ارشد پدافند غیرعامل زیستی، بهعنوان مدرسان این کارگاه، مباحث تخصصی مرتبط با مدیریت و مهار آتشسوزیهای منابع طبیعی، اصول ایمنی، امدادرسانی و نجات در شرایط کوهستانی را ارائه کردند.
برگزارکنندگان این دوره، هدف از اجرای این برنامه را افزایش آمادگی نیروهای اجرایی، همیاران طبیعت و فعالان حوزه منابع طبیعی برای مقابله مؤثر با حوادث و بحرانهای احتمالی در عرصههای طبیعی عنوان کردند.